Lavagna: “Centro estivo, iscrizioni aperte a tutti”

Da Guido Stefani e Aurora Pittau, consiglieri comunali di “Officina Lavagnese”, riceviamo e pubblichiamo

Officina Lavagnese rende noto che il Comune di Lavagna organizza a partire dal prossimo 22 giugno il centro estivo per i ragazzi di Lavagna. Le iscrizioni si raccolgono martedì 16, mercoledì 17 e giovedì 18 giugno dalle ore 8,30 alle ore 12,30 presso i locali di via Ekengren 9, Isola Blu.

In base a quanto si è appreso il centro potrà accogliere fino ad un massimo do 40 bambini, su due turni. Pur lodando l’iniziativa che viene in aiuto delle famiglie in cui lavorano entrambi i genitori, dobbiamo rilevare che sul sito del Comune non viene data adeguata informazione su questo servizio e pertanto molte famiglie lavagnesi potrebbero non esserne state informate.

Riteniamo che a tale iniziativa avrebbe dovuto essere data la massima divulgazione mentre invece sembra che sia stata proposta essenzialmente alle sole famiglie che hanno usufruito del servizio durante il periodo invernale.