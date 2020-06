Guardia di Finanza: cambio al vertice, arriva il generale Massimo

Dalla Sezione Stampa e Relazioni Esterne della Guardia di Finanza Comando Regionale Liguria riceviamo e pubblichiamo

Oggi, presso la Caserma “San Giorgio” di Genova, ha avuto luogo la cerimonia militare di avvicendamento tra il Generale di Brigata Vincenzo Tomei ed il Generale di Brigata Rosario Massino, nuovo Comandante Regionale della Guardia di Finanza della Liguria.

All’evento, svoltosi alla presenza del Comandante Interregionale per l’Italia Nord Occidentale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d’Armata Giuseppe Vicanolo, ha partecipato una rappresentanza del personale del Corpo, il Presidente dell’Organismo militare di Rappresentanza e alcuni delegati delle Fiamme Gialle in congedo dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia.

Nel corso della cerimonia, il Gen. B. Vincenzo Tomei, che rimarrà a Genova quale Comandante Provinciale, ha rivolto espressioni di apprezzamento nei confronti di tutto il personale, per la professionalità e l’impegno dimostrati nell’espletamento delle specifiche attività di servizio intraprese nell’ambito della difficile situazione emergenziale che ha interessato anche il territorio ligure.

Succede nell’incarico di Comandante Regionale il Gen. B. Rosario Massino, 53 anni, nato a San Benedetto del Tronto, proveniente dall’Ispettorato Istituti Istruzione con sede a Roma, dove ha frequentato la LXXI Sessione dell’Istituto Alti Studi per la Difesa.

Il nuovo Comandante Regionale, nell’esprimere la propria convinta soddisfazione per il delicato incarico cui è stato designato, ha rivolto il proprio saluto alle Fiamme Gialle liguri, auspicando un proficuo lavoro, d’intesa con le Istituzioni e i cittadini, nell’interesse pubblico e della Guardia di Finanza.

Cerimonia di avvicendamento nella carica di Comandante Regionale Liguria

Il Generale di Brigata Rosario Massino

Il Generale di Brigata Rosario Massino, nato a San Benedetto del Tronto il 21 settembre 1966, ha iniziato la propria carriera militare in Guardia di Finanza nel 1985, frequentando l’85° Corso “Cefalonia Corfù II”, presso l’Accademia del Corpo.

Immesso in servizio nel 1989, ha ricoperto incarichi operativi in Puglia, Campania e alla sede di Roma. In particolare:

è stato Comandante della Tenenza di Vieste (1989/1991);

ha assunto diversi incarichi in un Reparto investigativo di punta del Corpo (Nucleo di Polizia Tributaria di Bari, 1991/1994);

è stato Comandante del Nucleo Provinciale di Polizia Tributaria di Salerno (2002/2004);

è stato Comandante del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie, Reparto Speciale a competenza nazionale (2016/2019).

Ha assunto, altresì, incarichi:

presso il Comando Generale, dove ha svolto le funzioni di Capo Sezione (1994/2000) e di Capo Ufficio (2004/2013) sempre in seno al II Reparto “Ricerca e Relazioni Internazionali;

quale Ufficiale di Collegamento della Guardia di Finanza con il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

È laureato in Giurisprudenza e in Scienze della Sicurezza Economica e Finanziaria.

Ha frequentato il Corso di Perfezionamento per Giuristi d’Impresa presso l’Università Commerciale “L. Bocconi” di Milano.

Ha frequentato il 29° Corso Superiore di Polizia Tributaria (2000/2002) e la LXXI Sessione IASD presso il Centro Alti Studi per la Difesa (2019/2020).

Ha conseguito un Master di II livello in “Strategia globale e sicurezza”.

Ha svolto pluriennale attività di insegnamento presso gli istituti di istruzione e di alta formazione del Corpo, scuole interforze e Atenei.

Ha svolto numerosi incarichi speciali quale membro di gruppi di lavoro, commissioni e comitati nazionali e internazionali, nonché interni alla Guardia di Finanza.

È autore di numerose pubblicazioni in materie d’interesse professionale.

Parla correntemente inglese.

È insignito di numerose decorazioni e onorificenze italiane ed estere.