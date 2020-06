Escursionisti dispersi: raggiunti e salvati nella notte

Dal Soccorso Alpino riceviamo e pubblichiamo

Nella notte di domenica il Soccorso Alpino è stato attivato per due ragazzi 20 e 28 anni, partiti nel pomeriggio per fare il sentiero naturalistico dei laghi del Gorzente, durante la gita hanno perso il sentiero principale e sono stati colti dal buio , intorno alle 23 hanno chiesto aiuto. I due sono stati rapidamente raggiunti da un tecnico del Soccorso Alpino e poi dalla squadra che li ha riaccompagnati lungo il sentiero. L’intervento è terminato torno alle 2:30 del mattino di oggi. Presente in supporto anche i vigili del fuoco.