Contributi a fondo perduto: da oggi le domande on line

“C’è chi si lamenta e fa campagna elettorale sul nulla, alimentando sterili polemiche e dichiarando che ai cittadini non si danno le risposte attese, e chi invece le risposte le dà liberando risorse vitali: da oggi, 15 giugno, partono infatti le domande online per i contributi a fondo perduto per le aziende. Il contributo, rivolto alle PMI con ricavi non superiori a 5 milioni di euro e che abbiano subito nel mese di aprile un calo del fatturato pari ad almeno un terzo rispetto allo stesso mese del 2019, mette di fatto in campo 6,2 miliardi di euro, da ripartire secondo tre soglie di fatturato, che restituiranno dunque ossigeno alle finanze aziendali in base alle perdite subite a causa dell’emergenza da Coronavirus. I contributi, che verranno erogati dall’Agenzia delle Entrate entro una decina di giorni direttamente sul conto corrente dei richiedenti che rientrano nei parametri fissati dal legislatore, spettano altresì a una vasta platea di lavoratori (tra cui anche chi esercita attività d’impresa o di lavoro autonomo o sia titolare di reddito agrario): invito tutti a leggere attentamente la circolare dell’Agenzia delle Entrate, per avere tutti i chiarimenti ai fini della fruizione del contributo a fondo perduto”, dichiara il capogruppo regionale Fabio Tosi.

