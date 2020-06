Chiavari: nuovi contagiati, uno ha meno di 20 anni; 5 i guariti

I bambini giocano spensierati e sembra che la distanza di sicurezza sia inutile; anche compagnie di adolescenti si incontrano e seppur muniti di mascherina si avvicinano gli uni agli altri indifferenti al contatto fisico. Chi osserva questi allegri, naturali assembramenti, si chiede se a parlare di banchi distanziati, incremento delle lezioni e maggior numero di insegnanti viva su questo o in un altro pianeta. Questo avviene in ogni comune dove i ragazzi si incontrano.

A Chiavari il sindaco Marco di Capua riferisce ogni sera la contabilità del covid riferita dalla Asl, se non altro per organizzare il ritiro dei rifiuti delle persone positive o in quarantena. I dati non autorizzano al pieno ottimismo.

Dice il sindaco: “Le persone in isolamento fiduciario sono 15 (2 in più rispetto a venerdì). Di queste, 4 sono in isolamento perché rientranti in Italia dall’estero.

Le persone positive al virus sono 13 (3 in meno rispetto a venerdì).

Di queste 13, 10 sono in isolamento fiduciario al loro domicilio (compresi gli ospiti del Torriglia) mentre sono 3 le persone che sono ricoverate in ospedale. Delle 10 persone che sono al loro domicilio, 3 sono pazienti del Torriglia e 7 sono le persone positive a casa loro. Abbiamo avuto ben 5 guarigioni (tutte al Ricovero Torriglia) e 2 nuovi contagi.

Uno dei due nuovi contagiati non ha ancora compiuto 20 anni.

Guariscono gli anziani, si ammalano i giovani.

Il numero totale dei chiavaresi guariti dall’inizio della pandemia sale a 148.

Possiamo uscirne solo se tutti facciamo la nostra parte, con più collaborazione, senso civico e rispetto delle regole del distanziamento sociale e igiene personale”.