Chiavari: mercoledì consiglio comunale on line

Il Consiglio comunale di Chiavari è convocato, “da remoto” mercoledì 17 giugno alle ore 18.30. Ordine del giorno:

Allegato “A” – Pratiche

1 Approvazione verbali delle sedute del Consiglio comunale del 24 febbraio 2020 e 06 aprile 2020;

2 “A.m.t. S.p.a. Rafforzamento controllo analogo congiunto. Nuovo statuto e modifica dei patti parasociali approvazione”;

3 Acconto Tari 2020 conferma tariffe;

4 Approvazione aliquote nuova Imu – Anno 2020;

5 Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022. ratifica della deliberazione di giunta comunale n. 67 del 21/05/2020 adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

6 Riconoscimento debito fuori bilancio derivante dalle spese sostenute dalla Società Filarmonica di Chiavari;

Allegato “B” – Mozioni, interpellanze e o.d.g.

1 Ordine del giorno presentato in data 12/05/2020 dal consigliere comunale Sandro Garibaldi avente ad oggetto: “Permanenza in carcere dei condannati per reati di stampo mafioso – emergenza coronavirus”;

2 Mozione presentata in data 29/05/2020 dai consiglieri comunali Levaggi, Colombo e Silvia Garibaldi avente ad oggetto: ”Porto turistico di Chiavari. Lavori di ampliamento, collaudo”;

3 Mozione presentata in data 29/05/2020 dai consiglieri comunali Levaggi, Colombo e Silvia Garibaldi avente ad oggetto: ”Fiume Entella”;

4 Mozione presentata in data 29/05/2020 dai consiglieri comunali Levaggi, Colombo e Silvia Garibaldi avente ad oggetto: ”Torrente Rupinaro”;

5 Interpellanza presentata in data 29/05/2020 dai consiglieri comunali Levaggi, Colombo e Silvia Garibaldi avente ad oggetto: ”Regimazione acque bianche zona Preli Corso Buenos Aires”;

6 Mozione presentata in data 29/05/2020 dai consiglieri comunali Levaggi, Colombo e Silvia Garibaldi avente ad oggetto: ”Residenza protetta Torriglia”;

7 Ordine del giorno presentato in data 04/06/2020 dai consiglieri comunali Levaggi, Colombo e Silvia Garibaldi avente ad oggetto: ”Spazio per pescatori dilettanti presso diga foranea”;

8 Mozione presentata in data 12/06/2020 dai consiglieri comunali Levaggi, Colombo e Silvia Garibaldi avente ad oggetto: ”Nuovo piano del traffico e della mobilità sostenibile”;

9 Mozione presentata in data 12/06/2020 dal consigliere comunale Giardini avente ad oggetto: ”Stato dell’arte lavori di sistemazione Piazza del Bono”.