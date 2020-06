Fuga di gas nei pressi di Marina Chiavari; situazione non preoccupante, ma oggi sono stati chiamati a verificare la situazione i vigili del fuoco di Chiavari. I tecnici della ditta che eroga il gas, hanno constatato che la fuga parte da un tratto di tubazione privato; spetterà quindi all’utente mettere in sicurezza l’impianto eliminando la causa della lieve perdita avvertita per l’odore che provoca.