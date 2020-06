Chiavari: “Frecciarossa, grande occasione perduta”

Da Davide Micheli, Commissario Lega Sezione di Chiavari riceviamo e pubblichiamo



Come Sezione della Lega di Chiavari riteniamo che l’esclusione della nostra città dalle fermate del nuovo Frecciarossa, che collega da oggi Milano e Roma, sia una perdita significativa.

Un danno per la città e i suoi cittadini, per il comparto del turismo, per l’economia ed il commercio. Senza dimenticare inoltre che il nuovo Frecciarossa sostituisce di fatto il Frecciabianca 8619, che fermava invece anche a Chiavari.

Ciò ovviamente causa non poco disagio ai pendolari della nostra città e delle vallate limitrofe, che vengono così privati di una corsa su un convoglio “veloce” potendo quindi solamente optare per treni regionali. Disagio che è tanto maggiore se si considerano inoltre i moltissimi pendolari che sono anche possessori della carta tutto treno, semestrale o annuale, che si troveranno pertanto ad aver pagato, in anticipo, per un servizio di cui non possono usufruire pienamente.

Il nostro territorio segnato da un’autostrada a singhiozzo, con tratti chiusi e riduzioni di corsia, deve ora subire anche la perdita della fermata del Frecciarossa.

Tale decisione, oltre a compromette la centralità di Chiavari nel comprensorio del Tigullio, sicuramente non incentiva un turista a recarsi nella nostra città dovendo rischiare di rimanere imbottigliato in qualche coda chilometrica sulle strade liguri.