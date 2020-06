Chiavari: dalle code in A-12 alle elezioni regionali

Da Luca Garibaldi, consigliere regionale Pd, riceviamo e pubblichiamo le considerazioni sui fatti della settimana trascorsa

Ciao,

la settimana appena trascorsa è stata segnata dalla paralisi, ulteriore, del sistema infrastrutturale della nostra regione. Ore e ore di coda, a causa delle chiusure di diverse gallerie e viadotti della rete autostradale, per controlli che stanno rendendo la situazione ancora più insostenibile. Sia per come sono stati programmati i lavori da parte di Autostrade, sia per un atteggiamento, mi spiace dirlo, strumentale da parte di Regione Liguria su questa vicenda.

Autostrade

Parto da qui, perchè mi pare che sia un esempio piuttosto indicativo di come Toti e soci cerchino sempre di utilizzare un problema reale e trasformarlo in propaganda elettorale. Il comportamento di Autostrade per l’Italia è gravissimo, rispetto all’organizzazione dei lavori post emergenza: il piano era stato presentato a Regione Liguria il 1 giugno, assieme all’esenzione dei pedaggi per il nodo genovese. Ora, dopo il fallimento di quel piano, che ha comportato evidenti criticità su tutta la rete ligure, il Presidente Toti, che quel piano lo conosceva, ha dato la colpa al Governo e al Ministero dei Trasporti. E ha riunito la Giunta per approvare un atto, di scarsa valenza giurdica e puramente strumentale, cioè mettere in mora il Ministero per i danni subiti.

Una posizione assurda perchè i danni si devono chiedere a chi (non) sta facendo i lavori, cioè Autostrade, che Toti si guarda bene da attaccare. Non è la prima volta che questo accade, e temo non sarà l’ultima.

Aggiungo solo una ulteriore nota su questa vicenda: la competenza è nazionale, ma che una Giunta Regionale non sia stata in grado, con i problemi che ci sono, di mettere attorno ad un tavolo Trenitalia, Autostrade e ANAS per capire come calibrare gli interventi necessari, gestire i tempi e gli investimenti sulle infrastrutture è un segno evidente di come non siamo stati governati, e che Toti pensi più all’apparenza che alla risoluzione concreta dei problemi, provando a giocare allo scaricabarile e a dare le responsabilità sempre a qualcun altro.

Per la destra c’è sempre un motivo per non fare i Consigli Regionali

La vicenda “caos autostrade” è stata utilizzata anche per far saltare il Consiglio Regionale della scorsa settimana. Abbiamo tutti bisogno di riprenderci degli spiragli di normalità, per me avrebbe significato anche riprendere in maniera anche più efficiente i lavori in Consiglio Regionale. Sedute in aula che la Giunta Toti ha tanto richiesto, arrivando ad usare toni ed espressioni ben poco consone nei confronti dei Consiglieri di opposizione, salvo poi disertarle tutte, per adesso.

Il primo Consiglio Regionale praticamente monotematico sulla sanità è stato contrassegnato dalla pesante assenza, per motivi istituzionali, dell’Assessore alla Salute Sonia Viale, lasciando così senza risposta decine e decine di interrogazioni e di mozioni importanti per la gestione sanitaria regionale legata all’emergenza Covid.

il secondo Consiglio, invece, non è nemmeno iniziato perché il Presidente Piana ha deciso bene di revocare il Consiglio perché alcuni colleghi da Ponente stavano arrivando, ma in ritardo.

Non vorrei commentare oltre questa vicenda, quasi tragicomica, se non fosse che l’aver fatto saltare il Consiglio per il traffico è stata una mossa strumentale, e anche non rispettosa di tutti coloro che stavano vivendo la stessa situazione e non potevano permettersi di tornare a casa e di saltare il lavoro, perché bloccati in autostrada: da mesi la Giunta Toti è in continua campagna elettorale, spandendo lezioni a destra e a manca sullo stare “vicini ai cittadini” e ai loro bisogni, ma evidenziando con i loro comportamenti che parlano di cose che non conoscono.

Vi domanderete perchè insistiamo a convocare i Consigli a pochi mesi dalle elezioni e con una Giunta in piena campagna elettorale da mesi?

Perchè c’è ancora tanto da lavorare prima che questo mandato finisca: la questione sanitaria, il lavoro, le infrastrutture in primis, e poi il bisogno di riprendere a parlare di ambiente e sostenibilità. La Liguria purtroppo in questi cinque anni, nonostante la sovraesposizione nei media locali, non ha fatto quel salto di qualità che meriterebbe, e di cui la Giunta Toti tanto si vanta. Bisognerebbe seppure in ritardo iniziare a mettere delle basi di buone pratiche per il futuro.

Un pacchetto giovani: proposte per il futuro

E a proposito di futuro, ci sono un po’ di proposte che sto presentando in queste settimane che possono essere adottate subito, se ci sarà la possibilità di discuterne nei prossimi consigli.

Ho pensato che fosse necessario un primo “pacchetto giovani”, che includesse il lavoro, l’università e le politiche abitative.

Borse di studio: nelle scorse settimane abbiamo parlato di imbuto formativo, anche con i ragazzi di Sinistra Universitaria. Per questo ho depositato una interrogazione con cui chiedo che Regione Liguria si impegni economicamente in maniera maggiore per garantire un numero sufficiente di borse di studio per gli specializzandi in medicina.

Tirocini: Altro aspetto riguarda il supporto economico per chi in questi mesi ha visto sospesi i propri tirocini e gli stage. Molti ragazzi si sono trovati senza possibiltà di svolgere le proprie attività formative e senza alcun tipo di contributo durante i mesi di quarantena. Sul modello di quanto accaduto in altre Regioni chiediamo di sostenere i ragazzi che svolgono stage e tirocini. (E, magari, di aumentare il contributo medio riconosciuto, che è uno dei più bassi d’Italia).

Formazione per i medici: ho chiesto la possibilità che Regione Liguria e l’assessorato competente cerchino di stipulare delle convenzioni con i presidi della regione, oltre che con il San Martino di Genova, per far svolgere le ore di tirocinio agli studenti, così da non intasare il Polo stesso.

Casa e entroterra: prendendo spunto dall’Emilia Romagna sarebbe importante dare un segnale forte e istituire un fondo regionale ad hoc per sostenere le giovani coppie che vogliono acquistare o ristrutturare case nelle aree interne. Ne ho parlato qui.

Riapre tutto, ma la sanità ligure va a rilento

In tutto questo la grande emergenza resta quella sanitaria. Gli strascichi dell’emergenza COVID si fanno sentire, dicevo, anche dal punto di vista organizzativo.

La Regione riapre tutto, ma tardano a riaprire i CUP e le prenotazione per gli esami. 200 mila prestazioni in attesa di essere riattivate: una mole di lavoro infinita, a cui non si sta dando risposta. Qui ho cercato di riassumere il vero e proprio dramma che stanno subendo i cittadini liguri.

Poi, la situazione nel Tigullio. Il Polo speciale destinato COVID è stato quello di Sestri Levante, che ha per l’ennesima volta dimostrato la sua grande capacità e il suo essere indispensabile per il Tigullio, tutto. È di questi giorni la notizia che gli spostamenti di reparti da Sestri Levante continuano. Ho letto che il nuovo Presidente della Commissione Salute e Sicurezza Sociale del Consiglio Regionale, Claudio Muzio, come primo atto, ha difeso lo svuotamento del Polo di Sestri Levante, anche se speravo in una posizione diversa per rispondere alle tante lamentele che in questi giorni nel Tigullio si stanno sollevando.

Di questo e di altri argomenti che riguardano la sanità vi lascio un promemoria per una diretta Facebook che farò oggi alle 12, con la Sindaca di Sestri Levante, Valentina Ghio.

Nel frattempo, a Roma…

A livello nazionale invece, vorrei commentare solo alcune cose accadute l’ultima settimana. Parto da una iniziativa positiva da parte del Governo.

L’adozione del cosiddetto Family Act. È una legge delega per riordinare le politiche per la famiglia: prevede un assegno universale per i figli fino a 18 anni. Definisce la riforma dei congedi parentali, detrazioni e contributi per le giovani coppie, sconti sugli asili. Non è un decreto legge, quindi i tempi non saranno così brevi, ma si tratta di un passo avanti molto importante.

In Parlamento si sta lavorando alla conversione dei numerosi decreti legge che sono stati adottati durante l’emergenza COVID: l’aspetto più strano è che la settimana appena trascorsa è stata caratterizzata da una pesante azione di ostruzionismo da parte di Fratelli d’Italia alla conversione di un decreto. Si parla di cassa integrazione? Di contributi economici? No. La data delle elezioni regionali. Fratelli d’Italia ha adottato tutti gli strumenti possibili di ostruzionismo per poter spostare il più in là possibile le elezioni (qualcuno lo dica a Toti che i suoi alleati non condividono la sua proposta di votare a luglio). Ora, oggi dovrebbe essere definita, salvo sorprese la data delle elezioni: il 20/21 settembre.

La presa di posizione del Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, Peppe Provenzano che ha scelto di disertare un convegno perchè il “tavolo dei relatori” era composto – su 16 persone – di soli uomini. Una scelta forte, che il Ministro ha commentato con una frase “Non un semplice squilibrio, ma una vera e propria rimozione di genere”, che racchiude una riflessione più seria e profonda sul tema delle differenze, sui diritti e sulla necessità di applicare appieno quell’articolo 3 della Costituzione.

Alcuni parlamentari hanno onorato il movimento Black Lives Matter inginocchiandosi alla Camera per quei lunghissimi 8 minuti e 45 secondi che hanno portato alla morte di George Floyd. In testa Laura Boldrini, il cui impegno per il tema dei diritti umani è indiscutibile. Però c’è qualcosa che manca in tutto ciò: in quel Parlamento, oltre al gesto nobile e simbolico, bisogna portare il prima possibile la cancellazione dei decreti Salvini, che hanno devastato il sistema dell’accoglienza e dell’integrazione nel nostro Paese.

PS. E noi, a che punto siamo?

Mentre vi scrivo sono ancora in corso gli incontri con la coalizione. Ho provato a portare il mio contributo nelle sedi di confronto, e ci saranno ancora gli ultimi passaggi per la candidatura a presidente. Spero che questo percorso si risolva rapidamente, anche perché in questi giorni l’attenzione dei media è tutta concentrata sulle “fibrillazioni del centrosinistra” e altri generi letterari, che ben conosciamo. E penso che i nostri elettori, e non solo, vogliano giustamente che si concluda in tempi rapidi la discussione e che si metta in campo la proposta più forte, competitiva e in grado di vincere. Molto lavoro è già stato fatto, e sul programma registro tante novità positive e discontinuità rispetto a questi anni, a partire dal tema della sostenibilità ambientale e della lotta alle disuguaglianza. Ma molto è da fare e il tempo non è infinito.