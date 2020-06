Chiavari: aperto l’arenile di “Spiaggia per tutti”

di Giuseppe Valle

A seguito del successo dell’iniziativa messa in atto negli anni passati, prosegue il progetto “La spiaggia per tutti” voluto dal Comune, in collaborazione con il Villaggio del Ragazzo e l’Anffas, a favore dei disabili non solo del nostro comprensorio ma anche per i turisti.

A seguito dell’emergenza sanitaria, quest’anno si dovranno rispettare le norme di sicurezza (distanze, mascherine, sanificazioni ecc.): Gli operatori non potranno interagire con gli ospiti e si limiteranno a verificare la temperatura degli ospiti, dei loro accompagnatori e provvederanno alle operazioni che consentono di usufruire degli spazi comuni.

Il sindaco Marco Di Capua e l’assessore Fiammetta Maggio





Giuseppe Grigoni, direttore dell’area socio-sanitaria del Villaggio





L’area sarà contingentata e giornalmente si potranno accogliere 7 utenti e 7 accompagnatori per turno. La spiaggia sarà aperta dalle 9 alle 19 fino al 13 settembre.

Egle Folgori, presidente dell’Anffas Tigullio Est











Per prenotare o disdire si può telefonare al numero +39 348 61 97 770 o scrivere all’indirizzo laspiaggiapertutti.chiavari@gmail.com