Camogli: “Time for Peace” e le locandine “scomode” rimosse

Dal gruppo di solidarietà “Time for Peace” Camogli riceviamo e pubblichiamo

Il nostro gruppo di Solidarietà recentemente ha inoltrata una richiesta ai

cittadini per l’accoglienza di due nuclei famigliari con figli piccoli, di rifugiati, costretti a lasciare le rispettive residenze per scelte amministrative dei comuni di Sori e Recco.

Una Signora o Signore ha telefonato ai vigili urbani sollecitando di togliere le locandine affisse in città in quanto sistemate in spazi non espressamente

dedicati.

Effettivamente gli spazi da noi utilizzati non sono autorizzati, sia pure tollerati da anni. Nella giornata odierna procederemo alla rimozione.

In ogni caso siamo consapevoli che l’azione non riguarda il rigore del metodo dell’affissione ma il contenuto e lo scopo del nostro appello.

Ricordiamo che nel passato, in più di una occasione, abbiamo avuto modo di chiedere alle amministrazioni che si sono succedute la possibilità di avere sistemati nell’area comunale un congruo numero di superfici da riservare alle associazioni di volontariato riconosciute dal comune dove affiggere le locandine.

E’ occasione per rinnovare ai nostri concittadini l’attenzione alla nostra

richiesta di collaborazione per l’accoglienza delle citate famiglie.

Antonio Leverone