Camogli: “Le spiagge e l’ordinanza incompiuta”

Da Claudio G. Pompei, capogruppo “Camogli nel Cuore” riceviamo e pubblichiamo

Il Sindaco e la sua Giunta avrebbero già dovuto non solo proporre e richiamare le regole fino al 18 giugno, sulla gestione della spiaggia, sia quella libera, sia quella data in concessione, ma informare nei dettagli su come:

controllare le varie zone della spiaggia e su chi dovrà fare rispettare il distanziamento (azione solo accennata).

esporre le regole ufficiali, dettagliate, complete almeno fino a metà luglio per permettere, agli operatori balneari direttamente coinvolti di organizzare il proprio lavoro ed ai turisti di capire come potranno usufruire della spiaggia favorendo così le prenotazioni nelle strutture turistiche.

Nel rispetto della sicurezza, l’incertezza e la diffidenza sono fra i nemici da vincere ed una raffica di ordinanze con indicazioni a breve termine non aiuta.

Il Comune avrebbe dovuto:

rendere già operativi tutti i conseguenti e definitivi provvedimenti testandoli nella scorsa ed in questa settimana, con non molta gente, rapportata al periodo, che affolla il nostro borgo.

usare tempestività ed una visione a più lungo raggio organizzando un sistema finanziato e chiaro perché non si può continuare ad appoggiarsi solo ad un certo volontariato, sulla disponibilità degli operatori balneari e sul buon senso (che rimane comunque fondamentale e basilare) delle persone che vanno al mare.

Bene il bonus di 32.000 euro arrivato al Comune di Camogli dal progetto “Spiagge sicure 2020” con cui, viene detto dal Sindaco, verranno assunti 4 vigili dal 1 luglio al 30 settembre.

Una domanda: l’Amministrazione non sarebbe riuscita a prevedere e mettere a disposizione del settore e della città 32.000 euro prendendoli dal suo bilancio di circa 14 milioni (anno 2019) o non ha voluto?