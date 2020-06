Camogli: lavori rete idrica, domani erogazione sospesa tra Migliaro e via Mazzini

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo le considerazioni serali del sindaco Francesco Olivari

Buona sera a tutte e tutti

Nessuna segnalazione da Asl3 pertanto la situazione sanitaria rimane invariata (3 residenti positivi e 5 in isolamento fiduciario poiché rientrati dall’estero). Vi ricordo che l’Asl effettua l’indagine epidemiologica dei contatti della persona positiva e contatta direttamente i soggetti interessati per predisporne l’isolamento a domicilio.

Sono partiti oggi i lavori di rifacimento della vasca della piscina comunale “Giuva Baldini” che prevedono il livellamento del fondo a due metri, la completa sostituzione del telo di rivestimento e opere di rafforzamento strutturale per un valore di oltre centomila euro.

Sarà migliorata la funzionalità dell’impianto e il livellamento del fondo, riducendo la quantità di acqua da trattare e riscaldare, consentirà un notevole risparmio energetico.

Domani, nelle zone comprese tra Migliaro e via Mazzini, dalle 9 alle 17, verrà sospesa l’erogazione dell’acqua potabile per lavori sulla rete idrica. Iren ha affisso da alcuni giorni l’avviso nelle zone interessate. In caso di pioggia i lavori potranno essere rinviati al giorno successivo.

Vi ricordo infine che il 31 maggio scorso è scaduta la proroga per il rinnovo del contrassegno ZTL e invito quindi gli interessati ad attivarsi per il rinnovo, qualora non lo avessero ancora fatto. Grazie.

Buona serata.