Automobilismo/ Slitta al 2021 lo slalom in salita “Favale – Castello”

“Slitta” al 2021 la 13ª edizione dello slalom in salita “Favale – Castello”, previsto il 18 e 19 luglio prossimi in provincia di Genova e quest’anno valido per il Campionato italiano di specialità. Dopo attente valutazioni, lo hanno deciso, non senza una notevole punta di rammarico, gli organizzatori della Scuderia Sport Favale 07.

“La nostra rinuncia – osservano – è dettata dall’impossibilità di applicare il protocollo sportivo in tempi così ristretti: le regole da osservare a livello di prevenzione sanitaria sono di difficile attuazione sia per gli addetti ai lavori che per la gestione logistica della gara, i cui costi lieviterebbero considerevolmente”. Il 13° slalom “Favale – Castello” conserverà la titolazione per il Campionato italiano anche nel 2021.

Ci sono maggiori probabilità, invece, che la Scuderia Sport Favale 07 riesca a proporre, a fine settembre, il 9° slalom in salita “Chiavari – Leivi”, sempre in provincia di Genova. “Tra più tre mesi – osservano ancora i dirigenti del sodalizio di Favale di Malvaro – è auspicabile un netto miglioramento della situazione sanitaria con una sensibile variazione della condizione generale ed una maggiore abitudine a questo stato da parte delle persone. A fronte di tutte queste variabili, anche il protocollo sportivo potrebbe cambiare ed essere meno restrittivo: nel caso, saremo pronti ad organizzare la nostra gara”.