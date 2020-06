Val di Vara: auspicata l’integrazione entroterra-costa

di Guido Ghersi

Il consorzio turistico “Il Cigno”, con sede presso il Comune di Levanto e presieduto da Silvano Zaccone, dopo aver esaminato i dati turistici relativi all’ultimo quadriennio e riferiti alla Val di Vara, da Nord a Sud, considerato un buon andamento di turisti, ha dichiarato che la vallata rappresenta per il turismo, sia italiano che straniero, l’ideale soluzione, per costi e qualità del servizio, per raggiungere, in tempi brevi, la Riviera Spezzina.

Zaccone ha così commentato il trend favorevole: “Si rileva un positivo ritorno della Val di Vara, ad un turismo all’aria aperta. Apprezziamo la scelta del Parco Nazionale delle Cinque Terre di avviare una fase di rilancio per la valorizzazione del territorio e della rete sentieristica. Auspichiamo che il progetto di integrazione entroterra-costa, relativo ai collegamenti tra l’Alta Via dei Monti Liguri e la Riviera, possa entrare al più presto nella sua esecutiva fase”.