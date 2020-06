Turista scivola, difficoltoso il recupero a causa del mare agitato (2)

Da Relazioni Esterne Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico

Servizio Regionale Ligure riceviamo e pubblichiamo

Allettamento nel pomeriggio di sabato per i tecnici del Soccorso Alpino intervenuti per un turista di Milano di 54 anni, in vacanza assieme alla moglie ed una coppia di amici, che durante la gita è scivolato a circa 70 metri s.l.m. sul sentiero che da Montemarcello porta alla spiaggia di Punta Corvo; l’uomo si è provocato una lussazione alla caviglia che gli ha impedito di proseguire.

La squadra del Soccorso Alpino con infemiere e medico assieme ai VVF di Sarzana, arrivato sul posto dopo aver stabilizzato l’uomo,è stato valutato il trasporto tramite elicottero del VVF, questo a causa delle condizioni del mare che impedivano un recupero dalla spiaggia sottostante e la difficoltà di un rientro via terra a causa del sentiero molto scivoloso.

Il paziente è stato verricellato dall’elicottero con triangolo di evacuazione fino ad una piazzola di La Spezia per un rendezvous con l’ambulanza, mandata dal 118, per poi essere trasportato al pronto soccorso.