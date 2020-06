Turismo: il tempo scoraggia i turisti e frena la ‘Fase 3’

Dal 3 giugno, con l’apertura delle frontiere regionali ed europee e l’inizio della Fase 3, a fare le bizze ci si è messo il tempo. Pioggia e schiarite, ma anche freddino; un clima ottobrino che frena la corsa alla spiaggia, alla gita in battello, alla passeggiata serale.

Tuttavia sono tornate fin dai primi giorni di giugno le auto con targa straniera; sono tornati i “milanesi” nelle seconde case, in quelle in affitto e (pochi) negli alberghi. C’è il ritorno moderato all’aperitivo e ai ristoranti.

Un ristoratore che desidera mantenere l’anonimato: “I problemi sono notevoli a cominciare dal personale. Non sappiamo come va e quindi siamo sotto organico in cucina e in sala; abbiamo così dovuto ridurre l’offerta sul menù. Ci sono problemi sull’acquisto della merce, specie il pesce, che non è nostra abitudine surgelare e quindi dobbiamo acquistare con cautela. Grazie alla possibilità di fruire di spazi esterni, il problema del distanziamento e della sanificazione è il minore. Anche se bisogna dimostrare ai clienti, già al loro ingresso, che qui sono state adottate tutte le misure per evitare il contagio”.