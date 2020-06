‘Santa’: risse notturne, serve una ricetta per prevenirle

Anche oggi il Secolo torna sulla rissa notturna avvenuta in pieno centro a Santa Margherita Ligure la settimana scorsa e resa nota da due brevi video pubblicati da Levante News. Novità non ce ne sono; né il sindaco Paolo Donadoni è intervenuto sulla vicenda.

Sulla rissa che, va ricordato, non è la prima che accade a ‘Santa’, si possono fare alcune considerazioni. La prima è che la discoteca di Punta Pedale era chiusa. La seconda riguarda che l’organico delle forze dell’ordine è limitato ed è impensabile che possa presidiare le strade della cittadina quando, parliamo dei carabinieri, la zona di competenza va da Rapallo a Bogliasco e da Portofino a Tribogna. Durante i giorni di quarantena erano presidiati da volontari perfino i sentieri del Monte di Portofino; si potrebbero semmai impiegare le stesse forze, non in veste di sceriffi, ma di sentinelle che, se necessario, avvertano le forze dell’ordine.

Bisognerebbe capire piuttosto perché Santa Margherita è stata, più volte, il teatro di risse. I locali per giovani sono ovunque, da Sestri Levante a Recco, ma senza i problemi filmati a Santa Margherita. Tutto ciò può essere motivo di discussione che può portare a individuare le cause e i rimedi. (m.m.)