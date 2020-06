Regione: martedì il Consiglio affronta il tema covid

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo l’ordine del giorno della seduta convocata per martedì 16 giugno, dalle ore 10 alle ore 15. Seduta in videoconferenza

Interrogazione 1355 (Sergio Rossetti, Giovanni Lunardon, Luca Garibaldi): Sulla ricetta dematerializzata e il trasporto dei pazienti non deambulanti.

Interrogazione 1358 (Giovanni Battista Pastorino, Francesco Battistini): Sull’applicazione in Liguria del “modello Piacenza”.

Interrogazione 1359 (Juri Michelucci): Sull’avvio della produzione di mascherine per il dopo emergenza Covid-19.

Interrogazione 1360 (Juri Michelucci): Sull’emergenza Covid-19 – Casa di riposo R.S.A. Sabbadini – Sarzana (SP).

Interrogazione 1363 (Juri Michelucci): Sulla struttura R.S.A. “A. Sabbadini” nel comune di Sarzana (SP).

Interrogazione 1370 (Valter Giuseppe Ferrando, Juri Michelucci): Sui nove infermieri della Marina Militare a supporto del personale delle case di riposo in ASL1.

Interrogazione 1373 (Andrea Melis, Fabio Tosi, Marco De Ferrari, Alice Salvatore): Sull’attuazione delle azioni e misure previste nel Piano regionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale e sul monitoraggio dell’andamento delle forme gravi e complicate di influenza.

Interrogazione 135 (Giovanni Lunardon): Sulla prossima campagna vaccinale per l’influenza stagionale.

Interrogazione 1375 (Francesco Battistini, Giovanni Battista Pastorino): Sullo spostamento temporaneo, per far fronte all’emergenza Covid-19, del Day hospital oncologico dal S. Bartolomeo alla Casa della salute di Sarzana.

Interrogazione 1376 (Francesco Battistini, Giovanni Battista Pastorino): Sulle squadre sanitarie territoriali per la lotta al Covid-19.

Interrogazione 1377 (di iniziativa dei Consiglieri: Francesco Battistini, Giovanni Battista Pastorino): Sulla mobilità interna degli operatori sanitari e la soluzione delle difficoltà per i trasporti a fine turno.

Interrogazione 1378 (uri Michelucci, Luca Garibaldi): Sull’estensione del bonus di 1.000 euro al personale non dipendente ASL.

Interrogazione 1380 (Valter Giuseppe Ferrando, Juri Michelucci): Sull’estensione del riconoscimento del bonus di 1000 euro per il personale sociosanitario.

Interrogazione 1379 (Fabio Tosi, Andrea Melis, Alice Salvatore, Marco De Ferrari): Sul contagio da Covid-19 di operatori sanitari e pazienti nell’Ospedale di Lavagna.

Interrogazione 1383 (Luca Garibaldi): Sull’emergenza Covid-19 nei poli ospedalieri del Tigullio.

Interrogazione 1387 (Juri Michelucci, Valter Giuseppe Ferrando): Sul bando per l’assunzione di 10 infermieri e OSS extraregionali nell’ASL 5.

Interrogazione 1389 (Giovanni Barbagallo, Luca Garibaldi, Giovanni Lunardon, Mauro Righello, Sergio Rossetti): Sul finanziamento dei bandi PSR sottomisura 4.1 e 6.1.

Interrogazione 1390 (Francesco Battistini, Giovanni Battista Pastorino, Juri Michelucci, Mauro Righello): Sulla regolamentazione e l’informazione dei protocolli di utilizzo dei dispositivi di protezione individuali (DPI) e i comportamenti nella Fase 2 del Covid-19.

Interpellanza 170 (Giovanni Lunardon, Sergio Rossetti, Mauro Righello): Sulla mancanza di forniture di alcuni dispositivi di protezione individuale (DPI).

Interpellanza 163 (Alice Salvatore, Marco De Ferrari, Andrea Melis, Fabio Tosi): Sull’ospedale unico del Ponente ligure ad Arma di Taggia.

Interpellanza 164 (Alice Salvatore, Marco De Ferrari, Andrea Melis, Fabio Tosi): Sui finanziamenti ai progetti di vita indipendente.

Interpellanza 169 (Luca Garibaldi): Sull’iter di creazione dell’Osservatorio regionale per il contrasto dei fenomeni di intolleranza e razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza.

Interpellanza 174 (Giovanni Battista Pastorino, Francesco Battistini): Sul mancato impiego del padiglione Mios, presso l’Ospedale Santa Corona – Pietra Ligure, per la gestione dell’emergenza covid-19.

Interpellanza 176 (Francesco Battistini, Giovanni Battista Pastorino): Sulla realizzazione di un Covid Center presso l’Ospedale S. Bartolomeo di Sarzana.

Interpellanza 177 (Giovanni Barbagallo, Giovanni Lunardon, Mauro Righello, Sergio Rossetti, Luca Garibaldi): Sulle strutture residenziali per pazienti COVID della provincia di Imperia.

Interpellanza 179 (Luca Garibaldi): Sull’emergenza Covid-19 nel Tigullio e i laboratori di riferimento.

Interpellanza 180 (Mauro Righello, Giovanni Lunardon, Sergio Rossetti, Luca Garibaldi, Giovanni Barbagallo): Sul bando FILSE per contributi straordinari di sostegno per l’accudimento dei figli al di sotto dei quindici anni durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado.

Interrogazione 391 (Francesco Battistini, Giovanni Battista Pastorino): Sui dati mobilità attiva e passiva 2015-2018.

Interrogazione 395 (Luca Garibaldi): Sui volumi della mobilità passiva e attiva.

Interrogazione 411 (Andrea Melis): Sulla chiusura del reparto di ostetricia e punto nascite dell’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Interrogazione 412 (Fabio Tosi): Sull’attuale situazione all’interno dell’RSA Anni Azzurri Minerva in Rapallo.

Interrogazione 413 (Giovanni Lunardon, Luca Garibaldi, Mauro Righello, Giovanni Barbagallo, Sergio Rossetti): Sui decessi avvenuti nelle residenze per anziani.

Interrogazione 415 (Alice Salvatore, Marco De Ferrari, Andrea Melis, Fabio Tosi): Sull’aggiornamento e l’attuazione del Piano pandemico regionale.

Interrogazione 416 (Alice Salvatore, Marco De Ferrari, Andrea Melis, Fabio Tosi): Sui costi e sull’attendibilità dei test sierologici.

Interrogazione 417 (Alice Salvatore, Marco De Ferrari, Andrea Melis, Fabio Tosi): Sulla mafia nel territorio ligure e sui potenziali rischi in emergenza Covid-19.

Interrogazione 1293 (Francesco Battistini, Giovanni Battista Pastorino): Sui posti letto disponibili nelle ASL Liguri.

Interrogazione 1330 (di iniziativa del Consigliere: Giovanni Lunardon): Sul passaggio dati dall’anagrafe canina regionale a quella nazionale.

Interrogazione 1357 (Luca Garibaldi, Sergio Rossetti): Sull’aggiornamento delle convenzioni in materia di centri diurni e semiresidenziali.

Interrogazione 1371 (Juri Michelucci, Valter Giuseppe Ferrando): Sull’effettuazione delle attività di televisita e teleconsulto.

Interrogazione 1388 (Juri Michelucci, Valter Giuseppe Ferrando): Sulla certificazione CE apposta sulle mascherine della Liguria.

Interrogazione 1392 (Giovanni Lunardon, Sergio Rossetti): Sul bando ASL 5 per mobilità extraregionale.

Interrogazione 1393 (Valter Giuseppe Ferrando, Juri Michelucci): Sulla fornitura gratuita di mascherine chirurgiche ai cittadini.

Interrogazione 1394 (Valter Giuseppe Ferrando, Juri Michelucci): Sulla regolamentazione dell’attività lavorativa degli informatori medico scientifici e dei rappresentanti di dispositivi medici e apparecchiature elettromedicali.

Interrogazione 1395 (Luca Garibaldi): Sulla distribuzione dei Dispositivi di Sicurezza Individuale per i lavoratori digitali e/o per il ciclo fattorini.

Interrogazione 1397 (Giovanni Battista Pastorino, Francesco Battistini): Sulle tempistiche e le procedure per la ripresa delle attività degli spettacoli viaggianti sul territorio regionale.

Interrogazione 1400 (Luca Garibaldi): Sulla riorganizzazione dei reparti nella rete ospedaliera dell’ASL 4, nella fase 2 dell’emergenza Covid-19.

Interrogazione 1396 (Giovanni Lunardon, Giovanni Battista Pastorino, Sergio Rossetti): Sull’Ospedale Padre Antero Micone di Genova Sestri Ponente.

Interrogazione 1399 (Juri Michelucci, Valter Giuseppe Ferrando): Sulle agenzie di viaggio e il sostegno per i costi di adesione ai Fondi di garanzia obbligatori per l’esercizio della licenza.

Interrogazione 1401 (Giovanni Battista Pastorino, Francesco Battistini): Sull’individuazione della residenza “Sereni Orizzonti” di Genova Sestri Ponente come “struttura residenziale socio-sanitaria extraospedaliera per pazienti fragili non autosufficienti Covid-19 positivi”, ai sensi della delibera A.Li.Sa. 109/2020.

Interrogazione 1402 (Francesco Battistini, Giovanni Battista Pastorino): Sull’affidamento del servizio squadre GSAT ad operatore economico privato.

Interrogazione 1403 (di iniziativa dei Consiglieri: Valter Giuseppe Ferrando, Juri Michelucci): Sulla fase 2 e la fine del lockdown: la nuova emergenza psicologica.

Interrogazione 1404 (Sergio Rossetti, Giovanni Lunardon, Giovanni Barbagallo, Luca Garibaldi, Mauro Righello): in merito agli interventi per aumentare l’occupazione e incentivi all’assunzione

Interrogazione 1405 (Valter Giuseppe Ferrando, Juri Michelucci): Sull’ipotesi di demolizione del quartiere San Pietro di Pra’ (Lavatrici).

Interrogazione 1422 (Giovanni Lunardon) sulle dichiarazioni del presidente della giunta riguardo al quartiere San Pietro di Genova Prà

Interpellanza 184 (Fabio Tosi, Andrea Melis): Sulle dichiarazioni del Presidente della Regione sulla demolizione del complesso delle “Lavatrici” di Genova Pra’.

Interrogazione 1407 (Luca Garibaldi, Giovanni Lunardon, Giovanni Barbagallo, Mauro Righello, Sergio Rossetti): Sulle residenze universitarie.

Interpellanza 171 (Sergio Rossetti): Sul potenziamento dell’Osservatorio Meteo Idrologico della Regione Liguria.

Interpellanza 182 (Alice Salvatore, Marco De Ferrari): Sulle richieste degli autoferrotranvieri.

Interpellanza 183 (Giovanni Battista Pastorino, Francesco Battistini): Sulla carenza di finanziamenti circa gli interventi di miglioramento infrastrutturale dell’area

Interrogazione 418 (Andrea Melis): Sui test sierologici per l’identificazione di anticorpi IgG e IgM specifici per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2.

Interrogazione 419 (Fabio Tosi): Sul numero di persone contagiate e decedute nei comuni appartenenti al comprensorio del Tigullio.

Interrogazione 1408 (Sergio Rossetti, Giovanni Lunardon, Giovanni Barbagallo, Luca Garibaldi, Mauro Righello): Sul concorso di A.LI.Sa. per la nomina di un dirigente per Progetti Innovativi in sanità a valenza regionale.

Interrogazione 1409 (Giovanni Battista Pastorino, Francesco Battistini): Sulla sospensione dei termini amministrativi per accedere ai fondi per i danni autunno 2018 e autunno 2019.

Interrogazione 1410 (Andrea Melis, Fabio Tosi): Sul servizio del servizio di elisoccorso primario e secondario

Interrogazione 1411 (Claudio Muzio): Sulla realizzazione del tunnel autostradale della Val Fontanabuona.

Interrogazione 1412 (Giovanni Lunardon, Sergio Rossetti, Luca Garibaldi): Sul finanziamento del servizio Navebus.

Interrogazione 1414 (Alice Salvatore, Marco de Ferrari): Sul biodigestore e sulla pianificazione della Regione Liguria.

Interrogazione 1415 (Mauro Righello, Giovanni Lunardon, Luca Garibaldi, Sergio Rossetti, Giovanni Barbagallo): Sui pannelli fonoassorbenti disclocati lungo l’autostrada A10.

Interrogazione 1416 (Marco De Ferrari, Alice Salvatore): Sull’eliminazione dal calendario venatorio 2020/2021 della specie pavoncella e moriglione.

Interrogazione 1418 (Claudio Muzio): Sul sostegno al pagamento degli affitti per i soggetti in grave difficoltà economica a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

Interrogazione 1419 (Matteo Rosso) : Sul blocco dei corsi per OSS

Interrogazione 1420 (Alice Salvatore, Marco De Ferrari) : Sulla realizzazione della banda ultra larga in Liguria.

Interrogazione 1421 (Giovanni De Paoli) : Sulla sospensione dei concorsi programmati in Asl5 per diretto5e delle strutture complesse di ostetricia e ginecologia e di pediatria.

Interrogazione 139 (Giovanni Lunardon): Sull’attuazione dell’articolo 215 del Disegno di legge 34/2020 in materia di rimborso dei titoli di viaggio per i trasporti pubblici locali.

Interrogazione 140 (Fabio Tosi): Sull’impianto fotovoltaico installato presso la parte di edifici di edilizia sociale del quartiere San Pietro a Genova.