Regione: “Il nuovo volto del personale sanitario”

“Non più angeli irriconoscibili. Ora dietro mascherine e visiere ci sono un viso, una storia, un sorriso. All’Ospedale San Martino medici, infermieri e operatori sanitari ora indossano un badge con il nome e una loro foto in un momento di spensieratezza, per aiutare i pazienti che li hanno sempre visti nelle loro tute ad avere meno paura e a dare un volto a chi si sta prendendo cura di loro. All’ospedale genovese, hub regionale per l’emergenza Covid, sono stati mesi durissimi e se la situazione sta progressivamente tornando alla normalità lo dobbiamo a tutti loro: non hanno solo salvato tante vite ma ci hanno ricordato che un gesto di umanità e di speranza a volte può fare la differenza per chi sta lottando in corsia. Grazie a voi, che con i vostri sorrisi siete il ritratto migliore della Liguria, che può e deve vincere”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti sulla sua pagina Facebook.