Pochissime le persone sulla spiaggia di Recco; non tanto per fare il bagno o prendere la tintarella, ma per respirare l’aria e il salino di un mare mosso che, con le sue onde, ridisegna il litorale con grande stizza dei concessionari balneari. Ad essere ‘affollato’, qui a Recco, è il mare che attira decine e decine di surfisti pazientemente in attesa dell’onda favorevole. Surfisti che oggi rappresentano un’importante realtà per la cittadina.