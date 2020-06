Recco-Avegno-Uscio: “Regionali, il candidato sia Massardo”

Dal Direttivo del Circolo Pd Recco Avegno Uscio riceviamo e pubblichiamo

Il Direttivo del Circolo Pd Recco Avegno Uscio riunito in data 14 giugno 2020 presso li locali della sede di Recco, in rigoroso rispetto della normativa al contrasto del Covid (sanificazione, distanziamento, mascherine)

Preso atto

Che la ricerca di un candidato alla Presidenza della Regione Liguria per la coalizione Centrosinistra M5s alle prossime elezioni ad oggi non ha prodotto risultati apprezzabili per entrambe le forze politiche

Considerato

Che i candidati presentati dal PD e dal M5S – pur essendo persone ottime e degne di stima – non hanno fornito la garanzie di terzietà richiesta ad una candidatura “civica” così come era stato concordato fra tutte le anime politiche presenti nella coalizione

Confermato

Che va salvaguardato il valore dell’alleanza formatasi nella stesura e condivisione della piattaforma programmatica e che tale alleanza è l’unica possibilità in campo per battere le destre oggi al governo della regione

Propone unanimemente

al Segretario Regionale ed al Segretario Provinciale di Genova del Partito Democratico l’indicazione di una terza candidatura che soddisfi le attese di tutta la coalizione nella persona del Professor Aristide Massardo figura certamente “civica” (ancorché presentata dal M5S)

Dà mandato

Allo Staff Comunicazione del Circolo di far pervenire agli interessati ed alla stampa il presente o.d.g.