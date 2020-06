RASSEGNA STAMPA Chiesto elicottero al servizio dell’Asl 4

Oggi, domenica 14 giugno, auguri a Eliseo. Mercati settimanali: Moneglia. La Chiesa cattolica celebra la festa del Corpus Domini. Parole: patrono (nella liturgia cattolica il santo che una regione, diocesi, città o comunità di fedeli onora con speciale culto quale suo protettore; promotore o socio benemerito). Proverbi: “Mal guadagno, danno sicuro”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Città dell’Entella: “Eliambulanza permanente alla Asl 4” (Commento. Forse non sono al corrente che esiste, almeno finché sarà affidato ai Vigili del fuoco, un servizio efficiente). Tunnel: il sindaco di Rapallo in qualità di coordinatore di Forza Italia rilancia la proposta per Fontanabuona e Paraggi-Portofino.

Riva Trigoso: “Navi all’Egitto, sì alla vendita, porteranno lavoro”. Sestri Levante: Mediaterraneo, positivo bilancio del 2019. Chiavari: antiquariato, torna il mercatino, ma via Rivarola si sente isolata. Chiavari: fratelli Levaggi cresce e amplia la sede di via Parma. Chiavari: Sant’Antonio, Tanasini celebra la messa. Chiavari: riaperto il circolo Acli. Chiavari: spaccio eroina in centro, un arresto. Santa Margherita Ligure: rissa, ora più controlli.

Santa Margherita Ligure: La Russa difende la memoria di Cristoforo Colombo. Santa Margherita Ligure: giornata del sangue, 70 donatori in più.

Fase 3: “Ok ai congressi: a Sestri a settembre la fiera del turismo Discover Italy e Rapallo spera di sottrarre a Capr il il congresso dei Giovani industriali di ottobre (Commento. Assurdo e sconveniente un eventuale braccio di ferro con Capri); “Discoteche, riapre solo il covo”; “Scuole superiori nel caos tra maturità e riassetto”; “Quattro centri estivi a Recco, a Cogorno due pronti a partire”; “Ad Arenelle apre Wonderrland”; “Spiagge sicure e controllate, fondi a Chiavari e Camogli”; “Guardia costiera, agli ausiliari le spiagge libere”; “Blues & Soul Festival ritorna al Conchiglia per 120 spettatori”; “Cavi, dalle 18.30 il centro è per i pedoni”.

Coronavirus: il tampone evita che un positivo entri alle Due Palme.