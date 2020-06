Rapina con la roncola quattro ragazzi, arrestato

Dall’ufficio stampa della Questura di Genova riceviamo e pubblichiamo

E’ costato caro ieri sera a 4 ragazzi tra i 19 e i 24 anni rifugiarsi nei Giardini Govi per proteggersi dalla pioggia. Mentre erano all’interno , infatti, un uomo a cui essi stessi avevano chiesto il permesso per entrare scambiandolo per il guardiano dei giardini, ha intimato loro di consegnargli i soldi in loro possesso brandendo una roncola artigianale .

Tre giovani hanno subito consegnato i portafogli, mentre il quarto, con uno scatto, si è dato alla fuga, azione che ha distratto il rapinatore e permesso agli amici di fuggire.

Ricongiuntosi all’esterno dei giardini, il gruppo si è ripreso dallo spavento e ha composto il 112. Le volanti dell’U.P.G. e S.P. immediatamente hanno setacciato la zona dei giardini trovando, dietro ad una siepe, il bastone con la punta a falce e i portafogli dei ragazzi. Poco più in là, nei pressi dell’ingresso vi era un uomo il cui aspetto corrispondeva alla descrizione del rapinatore e che è stato riconosciuto dalle vittime. Il soggetto, un 33enne senegalese , ha mostrato agli agenti una carta di identità italiana che già al tatto si capiva essere contraffatta.

Il malvivente è stato quindi arrestato per rapina aggravata e possesso di documento falso valido per l’espatrio e condotto al carcere di Marassi.