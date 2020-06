Rapallo assume due vigili, scelti nella graduatora di Sestri

Il Comune di Rapallo da domani al 14 ottobre assume due vigili urbani a tempo pieno e, ovviamente, determinato. Si chiamano Matteo Romano nato a Genova e Alessio Perego nato a Lavagna.

Il fatto curioso è che i due agenti erano iscritti in una graduatoria del Comune di Sestri Levante. Le ragioni sono spiegate nelle detrmina dirigenziale che dispone l’assunzione:

“il Comune di Rapallo dispone di una graduatoria a seguito dell’espletamento del Concorso pubblico per esami (omissis) precisato che è stata inviata, ai candidati utilmente collocati nella sopra citata graduatoria, richiesta di disponibilità per assunzione ma nessun candidato ha manifestato la propria disponibilità per l’assunzione a tempo determinato (omissis).