Portofino: circolazione estiva, un’ordinanza

Un altro segnale positivo che riconduce alla normalità. L’ordinanza a firma del sindaco Matteo Viacava che a Portofino regola la viabilità in piazza della Libertà fino al 31 ottobre. Di seguito l’ordinanza pubblicata integralmente sull’Albo pretorio online del Comune.

per il periodo compreso tra il 12 giugno 2020 ed il 31 ottobre 20201) di istituire divieto di sosta con rimozione forzata 24 ore su 24 in P.zza della Libertà area adiacente l’Autosilos (ex area G7) a tutti i veicoli non in possesso di titolo autorizzatorio (ticket) rilasciato dalla Soc. Portofino Mare srl;

2) di destinare, detta area, destinata ad area parcheggio per i residenti (ex area G7), ad area di attesa/ smistamento temporaneo delle autovetture in attesa di collocazione all’interno dell’Autosilos (tipo “Valet parking”); 3) di istituire divieto di sosta con rimozione forzata 24 ore su 24 in Via del Fondaco, parte alta adiacente il magazzino Comunale, e nel Piazzale esterno dell’Area Belfondaco e di destinare le suddette aree alla sosta ad aventi diritto muniti di apposito contrassegno;4) di autorizzare al transito nella Zona a Traffico Limitato (ZTL) ricompreso tra Piazza Libertà e Via delFondaco i veicoli destinati all’area di attesa / smistamento temporaneo delle autovetture in attesa di collocazione all’interno dell’Autosilos (tipo Valet Parking), muniti di titolo autorizzatorio (ticket)rilasciato dalla Soc. Portofino Mare srl;Tale provvedimento avrà carattere sperimentale con efficacia fino al 31 ottobre 2020 (salvo valutazioni mensili per eventuali modifiche/integrazioni dello stesso