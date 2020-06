Lettere/ “Questa Recco, ancora ferma alla Fase 1”

A firma Tito Saronno riceviamo e pubblichiamo

Sinceramente, come frequentatore della cittadina, ma diciamolo pure ex frequentatore oramai, ho difficoltà a capire il regolamento vigente per quanto riguarda il Covid. Lo Stato, le Regioni hanno superato la fase 2 e sono in piena fase 3, mentre a Recco vigono sempre ordinanze poco superiori alla fase 1.

E di qua’ non si puo’ andare di la solo con la mascherina e poi sulla spiaggia ci sono gli sceriffi……e cosi’ in giro c’è ben poca gente. L’ arenile e’ veramente osceno e la spiagga libera, la poca rimasta e’ occupata senza controllo (attivita’ sportiva) dai fanatici del surf.

Nessuno ha pensato di mettere limitazione a questi signori della tavola che sono un pericolo per i bagnanti. L’Amministrazione del Signor Gandolfo sembra divertirsi ad ogni Decreto Regionale a porre restrizioni controcorrente continuando a spaventare i cittadini, oramai inermi.

Ridono i paeselli vicini, che sotto gli occhi di tutti e delle vigili webcam fanno il pieno di turisti e bagnanti. Capitale gastronomica, regina della pallanuoto e citta’ pirotecnica sono solo un ricordo.

Ora importante e’ il fuori luogo rispetto delle regole imposte. Complimenti vivissimi all’ amministrazione comunale e a chi l’ha votata; devo pero’ anche notare che le varie liste di opposizione , a parte articoli pubblicati, non sembrano in grado coese di fermare questo scempio.