Lettere/ “Gestione porto Lavagna, il Comune che fa?”

Da Desia Repetto riceviamo e pubblichiamo

Mi dicono che è imminente la scadenza della concessione del porto privato di Lavagna in cui mio ex marito teneva la barca. Leggo con stupore che il comune è in dissesto finanziario. Potrà rilevare la concessione del porto dei Genovesi che ritengo sia una miniera e garantirebbe alla città di rigenerarsi? Mi dicono che nessuno, né partiti, né associazioni né influenzer locali, né autorità affrontino l’argomento. I giovani cosa dicono? I Cinque Stelle che sono il nuovo cosa propongono?

Vi seguo sempre dal mio rifugio in Svizzara. Complimenti e cordiali saluti

Desia Repetto