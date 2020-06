Lavagna: dissesto finanziario, avviso ai creditori

Lavagna, prima ancora che dalla pandemia, è stata colpita dal dissesto finanziario su cui indaga la Procura della Corte dei Conti e dall’inchiesta sulla ‘ndrangheta su cui l’ultima parola potrebbe spettare alla Corte Europea. Oggi sono soprattutto gli operatori commerciali di Lavagna, basandosi sulle loro forze e professionalità, a tentare di rialzarsi dalla crisi.

In questo clima di incertezza, la “Commissione straordinaria di Liquidazione”, ha emesso un’ordinanza, pubblicata sul sito del Comune, rivolta “all’elevato numero di creditori che hanno presentato istanza” per vedere saldate le proprie prestazioni. La Commissione annuncia che è stato avviato il procedimento per “l’accertamento e l’eventuale liquidazione dei crediti”.