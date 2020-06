Escursionista si frattura caviglia; interviene l’elicottero

Da Relazioni Esterne Vigili del fuoco di La Spezia riceviamo e pubblichiamo

I Vigili del Fuoco sono intervenuti nel primo pomeriggio odierno in località Punta Corvo per soccorrere un escursionista feritosi ad una caviglia mentre percorreva in discesa la scalinata che da Monte Marcello arriva agli spiaggioni.

Il Ferito è stato raggiunto via terra dalla squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Sarzana e dal personale del Soccorso Alpino cha hanno prestato i primi soccorsi. Vista l’impossibilità del ferito di camminare, i soccorritori hanno deciso di individuare un’area sgombera da alberi e di verricellare l’escursionista a bordo dell’elicottero Drago 72 arrivato dell’elinucleo Vigili del fuoco di Genova, che lo ha trasportato alla piazzola della Spezia dove un autoambulanza era già in attesa per portarlo al pronto soccorso.