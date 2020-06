Chiavari: domani i funerali di Donatella Marengo

Il decesso della dottoressa Donatella Marengo, 59 anni, ha suscitato profondo cordoglio nel vasto mondo dei soccorritori che va da Sal Lorenzo della Costa a Moneglia fino alle vallate del nostro entroterra. Operativa nel 118 di Lavagna dal 1996, quando il servizio aveva preso forma, era nota ai volontari delle pubbliche assistenze per la competenza e l’impegno che metteva in ogni servizio. Dice un soccorritore: “Non si arrendeva mai; la vita delle persone che era chiamata a soccorrere per lei era sacra. Attivissima e sempre ottimista”.

Aveva combattuto anche contro la malattia che l’aveva colpita e che si è mostrata più forte della sua volontà. Domani alle 15 a Chiavari, nella parrocchia di San Giovanni Battista, si svolgeranno i funerali. Oggi a Genova alle 14.30 verrà allestita la camera ardente.

Nella foto cena fra amici della Croce Verde Chiavarese, ottobre 2017, presso la trattoria “La Buga” a Chiavari. Donatella è seduta a fianco della ragazza con la maglietta bianca, Katia