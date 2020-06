Camogli: “Quattro agenti di polizia per tre mesi”

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo le considerazioni serali del sindaco Francesco Olivari



Buona sera a tutte e tutti,

eccovi l’articolo di oggi del Secolo XIX su “Spiagge sicure 2020”: a chi sono destinati e come possono essere utilizzati i fondi erogati dal Governo.

Il decreto permette l’assunzione di personale di Polizia Municipale in deroga alla normativa vigente, secondo la quale non sarebbero state invece possibili ulteriori assunzioni per il nostro Comune.

Il finanziamento va a coprire i costi di quattro agenti di Polizia Municipale per tre mesi.

Vi auguro una buona serata da San Prospero, dove si sta per celebrare il Corpus Domini.