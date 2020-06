Recco: Pd, “Concretezza e non idee originali da primati”

Dallo staff della Comunicazione del Circolo Pd ReccoAvegnoUscio riceviamo e pubblichiamo

Per rispetto del difficile periodo che tutte le Amministrazioni comunali hanno dovuto e stanno affrontando per l’emergenza sanitaria da Covid-19, abbiamo ritenuto ridurre al minimo i nostri comunicati e invece impegnarci a vario titolo nella società civile.

Ci sono purtroppo, però fatti che ci portano a non poter più tacere: il primo, non certo l’unico ed il più importante è l’interdizione della passeggiata a mare di Recco alla libera circolazione dei pedoni perché occupata dalle autovetture tutto il giorno compreso la domenica. Psicologi, pedagogisti.. stanno ponendo l’attenzione sull’importanza della ripresa della socialità e degli spazi all’aperto dei bambini privati di ciò nel periodo del lockdown. La risposta a questa problematica data dall’assessorato alla viabilità e dal Sindaco Gandolfo è la trasformazione della passeggiata a mare in un parcheggio, opzione anti turistica che non trova repliche in altri comuni.

Le linee guida sanitarie sollecitano le attività in outdoor “all’aria aperta” e quindi anche l’uso delle spiagge con tutte le dovute cautele. Il sindaco Gandolfo risponde a questa esigenza con l’impiego di body guard, con l’interdizione ai non residenti di alcune spiagge e soprattutto per il ripascimento delle spiagge usa materiale prelevato dalla foce del torrente senza essere lavato e setacciato, con gli evidenti risultati. Speriamo che le sue risposte alle problematiche non siano sempre così originali e da primato, anche perché dovrà affrontare le numerose difficoltà legate alla ripresa delle lezioni a scuola a settembre e i bambini e le famiglie hanno bisogno di idee concrete e non da primato…