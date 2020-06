A Santa Margherita Ligure, un equipaggio della Radiomobile, nel corso di un servizio, durante posti di controllo alla circolazione stradale, deferiva in stato di libertà per “guida in stato di ebbrezza” tre persone, di cui una donna, di età compresa tra 19 e 31 anni, poiché sorpresi alla guida dei rispettivi mezzi, con un tasso alcolemico tra i g/L 1.03 e g/L 177, accertato mediante l’etilometro. Documenti di guida ritirati.