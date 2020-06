‘Santa’: “Giù le mani dalla Storia!”

Dalle Associazioni “Tigulliana” e “Gente di Liguria” riceviamo e pubblichiamo

Le associazioni culturali “Tigulliana” e “Gente di Liguria” si rammaricano per la follia iconoclasta che si sta battendo nel mondo contro statue di personaggi della Storia come Cristoforo Colombo negli Stati Uniti, Winston Churchill nel Regno Unito e la folle proposta di rimuovere a Milano la statua di Indro Montanelli.

Bene ha detto il Presidente americano Donald Trump: ”Non si può cambiare la storia, ma dalla storia si può imparare”.

Non è la prima volta che l’ignoranza, la cattiveria e l’odio si scagliano contro le opere d’arte, la cultura, la storia, i monumenti. Lo abbiamo visto in Siria e in Iraq contro le monumentali città degli antichi assiri e dei babilonesi.

La migliore risposta a questi gesti di vilipendio della Storia e della Cultura è l’educazione, la bellezza, la tolleranza, la lettura degli scritti di questi personaggi oggi tanto odiati (il diario di viaggio di Cristoforo Colombo, la storia d’Italia di Indro Montanelli, le opere di Winston Churchill, premio Nobel per la letteratura nel 1953) per farsi un’idea magari anche critica ma senza cancellare la memoria perché i popoli che cancellano la loro storia non possono avere futuro e chi abbatte le statue e brucia i libri finirà coll’abbattere poi gli uomini.

Purtroppo contro il virus dell’imbecillità, che non riusciremo a debellare, non esistono vaccini.

Nelle foto: Indro Montanelli a Santa Margherita Ligure e un evento “colombiano” promosso dall’Associazione “Gente di Liguria”.

Indro Montanelli