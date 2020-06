Riva Trigoso: “Sì alle navi fornite all’Egitto”

Da Marco Conte, consigliere di Liguria Popolare, riceviamo e pubblichiamo

Sostenere l’ accordo commerciale tra Fincantieri ed Egitto per la fornitura di nuove unità navali. Il Consigliere di Liguria Popolare Marco Conti presenta una mozione urgente: “importante opportunità per il cantiere di Riva Trigoso, carichi di lavoro per il medio e lungo periodo, tenuta occupazionale e possibilità di nuovi posti di lavoro”

“Da parecchi giorni i quotidiani nazionali affrontano la questione dell’accordo commerciale tra Italia ed Egitto che vede come protagonista Fincantieri nella fornitura di nuove unità navali – afferma il Consigliere comunale di Sestri Levante e metropolitano di Genova Marco Conti – da quanto riportato risulterebbe essersi definita la trattativa ma al contempo è diventata oggetto di dibattito politico all’interno delle forze di Governo”.

“Il buon fine dell’accordo commerciale produrrebbe importanti benefici per gli stabilimenti di Fincantieri della Liguria, in particolare per quelli di Riva Trigoso, del Muggiano e della Divisione Navi Militari di Via Cipro a Genova – prosegue Conti – garantirebbe carichi di lavoro per il medio e lungo periodo nonché tenuta occupazionale e possibilità di nuovi posti di lavoro”.

“Faccio presente che i dibattiti e i distinguo della politica su questo accordo commerciale possono danneggiare di Fincantieri sul mercato internazionale a vantaggio di altri competitors stranieri – afferma l’esponente popolare – abbiamo un’eccellenza sia a livello nazionale che internazionale che tutti ci ammirano e che dobbiamo sostenere”.

“Sestri Levante ospita uno tra i più importanti cantieri navali del nostro Paese, lo stabilimento di Riva Trigoso è una realtà storica del nostro territorio che ha dato lavoro ad intere generazioni – continua Marco Conti – ci siamo stretti intorno a lui nei periodi più cupi quando la sua permanenza era a rischio, ora dobbiamo fare altrettanto perché è indubbio che questo accordo commerciale porterà vantaggi al nostro cantiere”.

“Ho ritenuto doveroso presentare una mozione urgente in Consiglio comunale per impegnare il Sindaco e tutti gli eletti a sostenere l’importanza di questo accordo commerciale, a sollecitare il Governo e i parlamentari liguri affinché la stipula dell’accordo commerciale con l’ Egitto per la fornitura di nuove unità navali non subisca intoppi e rallentamenti” conclude il Consigliere comunale e metropolitano.