RASSEGNA STAMPA. Domani il debutto del Frecciarossa

Oggi, sabato 13 giugno auguri ad Antonio. Mercati settimanali: Deiva Marina; Sestri Levante. Parole: ripugnante (che suscita una forte avversione sul piano fisico o morale). Proverbi: “Nessuno deve vergognarsi del suo lavoro”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Treni: il nuovo Frecciarossa fa tappa in Riviera

Sestri Levante: ristorante al posto della banca. Sestri Levante: l’antenna di Santa Vittoriajha le autorizzazioni. Castglione Chiavarese: spaccia a giovanissimi, arrestato. Lavagna: park a pagamento nelle via Cavour e Nuova Italia (Commento. Una decisione non spiegata adeguatamente ed accolta malissimo). Lavagna: “La sinergia del territorio per promuovere il turismo”. Lavagna: mercatino delle tradizioni. Lavagna: la Croce Rossa piange Emilio Del Cherico. Lavagna: processo ‘ndrangheta, la sentenza d’Appello il 26 giugno. Chiavari: nuova collocazione del mercatino dell’antiquariato. Chiavari: Giovanni Giardini controquerela Sandro Garibaldi; Emilio Cervini prosciolto.

Rapallo: no a deviazione della viabilità dall’A-12 al centro cittadino. Santa Margherita Ligure: l’addio del quartiere San Siro a Luigino Giovo. Santa Margherita Ligure: pestaggio in centro, la lite nata per gelosia (Commento. Un episodio vergognoso e non nuovo nella cittadina delle famiglie).

Recco: arriva il carro per i rifiuti ingombranti. Recco-Arenzano in auto, in sei ore e 9 minuti.

Cicagna: successo degli alunni tra favole e musica.



Fase 3: “Battellieri del Tigullio, ripartenza in rimessa”; “Sestri Levante ha assegnato la gestionr dell’arenile”; “San Fruttuoso, spiaggia a numero chiuso”; “Santo Stefano d’Aveto, riparte la seggiovia, la novità sono le bici elettriche”; “ArtBoom, scritti e pensieri non solo sul covid”; “I cinema riapriranno a Luglio”; “Cogorno, la quarantena ispira una gara all’ultima nota”; “Chiavari, annullata la processione di Sant’Antonio”; “Carasco: la biblioteca su web”.