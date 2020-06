Rapallo: tanti i motivi per dire no ai Tir sulla viabilità ordinaria

Nei prossimi giorni la riunione, presieduta dal Prefetto Carmen Perrotta, con Anas, Autostrade, Comune di Rapallo e Polstrada. Il nodo da sciogliere è quello della chiusura notturna di tratti della A-12 (Rapallo- Recco o Rapallo-Chiavari) e la decisione unilaterale di Autostrade, di dirottare il traffico sulla viabilità urbana.

Il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco ora ha detto stop all’ingresso dei Tir in città. I motivi sono diversi. Innanzitutto il traffico rappresenta un pericolo nel periodo estivo quando le persone, bimbi compresi, rincasano tardi. I Tir possono transitare solo sul lungomare e qui a luglio ed agosto è previsto il “red carpet” con i ristoranti della zona che allestiscono i tavoli sulla promenade; non uno sfizio, ma un sistema collaudato per attirare clienti in un periodo di crisi nera e disoccupazione.

Nè i tir possono transitare su una soletta che può sopportare carichi limitati a 12 tonnellate; tra l’altro né Anas né Autostrade hanno contribuito o contribuiranno finanziariamente al rifacimento della soletta sul San Francesco di cui Autostrade fruisce ogni volta che dirotta il traffico per lavori o incidenti.

La “ribellione” del sindaco di Rapallo è una voce isolata; gli altri Comuni sembrano subire le decisioni unilaterali di Autostrade senza battere ciglio. Il problema non è nuovo. Levante News aveva posto il problema da tempo come dimostra un articolo dell’ottobre 2017 che riportiamo qui sotto.

*****

A-12: assurdo scaricare il traffico sulla viabilità ordinaria

26 Ott 2017

Due notti fa, Autostrade ha chiuso per lavori il tratto tra Nervi e Recco e i Tir hanno dovuto percorrere l’Aurelia. Questa volta nel centro di Recco, improvvisati cartelli (ma perché non vi è una segnaletica permanente?) indicavano le strade da percorrere.

E’ comunque strano che i sindaci, compresi quelli del Tigullio interessati a chiusure notturne (quindi esclusi Portofino, Santa Margherita e Zoagli) non presentano istanza al prefetto affinché Autostrade, in caso di lavori o incidenti gravi, organizzi il traffico su entrambi i sensi nell’altra carreggiata: una corsia a Nord ed una a Sud, senza possibilità di sorpassi, ma senza blocco dei veicoli o il loro dirottamento sulla viabilità ordinaria piena di ostacoli). Lo fanno i gestori del tratto a due corsie tra Sestri Levante e La Spezia. Si capisce che per Autostrade è più comodo fare uscire gli utenti, ma è una decisione unilaterale che provoca gravi disagi sulla viabilità ordinaria (m.m.)