Rapallo: “Ripristinare l’ultimo treno per Genova”

“Nell’orario ferroviario estivo non è stato inserito l’ultimo treno regionale che collegava Sestri Levante a Genova con partenza pochi minuti dopo le 24. Un convoglio fondamentale per molti lavoratori in ristoranti, pizzerie e bar, di Tigullio e Golfo Paradiso, che lo prendevano per rientrare a casa dopo aver terminato il servizio”.

È la denuncia di Domenico Cianci, candidato consigliere regionale nella lista civica Toti Presidente. “L’ultimo treno utile partirà da Sestri Levante alle 22.30, poi più nulla fino alle 5.26. Troppo presto per chi lavora negli esercizi pubblici ma anche per chi vuole spostarsi in un comune limitrofo per godersi qualche ora di relax senza l’assillo di dover prendere l’automobile. La Regione – conclude Cianci – si attivi con Trenitalia per rivedere questa scelta miope che penalizza i lavoratori e il turismo”.

