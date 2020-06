Rapallo: “Occorre rilanciare le attività economiche”

Da Gianluca Cecconi, segretario Circolo Pd di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Siamo ora entrati nella “fase3” ovvero si riaprono tutte le attività per far ripartire la “macchina produttiva” del nostro Paese.

Anche nel Tigullio si sta procedendo con la stessa misura, ma essendo la nostra una zona che viveva prettamente di turismo (comparto gravemente colpito per via del covid-19), quest’anno molti non potranno tornare al lavoro.

Si stima che almeno 2.000 lavoratori stagionali rimarranno a casa.

Vi era già una situazione di difficoltà per il lavoro nel Tigullio.

Da una analisi socio economica fatta dalla CGIL un po di tempo fa, si possono mettere a confronto degli elementi: il dato del mercato del lavoro, fornito da un censimento Istat 2011, comprendeva circa 74.000 persone, di cui quasi 69.000 occupate;

Nel 2017 vi è stata, però, una perdita di posti di lavoro, fatto comune in tutto il Tigullio.

Il tasso di occupazione è stato, durante gli anni, in calo ovunque. A Rapallo, ad esempio, con percentuali che dal 2006 al 2017 , vanno dal 42,9 al 43,5%, con un calo dello 0,6.

Grazie al movimento turistico di questi ultimi anni, vi era stato un rilancio dell’occupazione.

Ed anche l’indotto del turismo aveva avuto una importanza fondamentale per creare posti di lavoro.

Rapallo è la città che ha saputo cogliere il trend positivo con una buona crescita per arrivi e presenze, negli ultimi 8 anni.

La fanno da “padrone” naturalmente i turisti stranieri.

Dopo queste premesse se vogliamo tecniche, veniamo all’oggi dove purtroppo la situazione che già nel 2018 si era aggravata con un calo intorno all’11%, con il covid-19 ha praticamente fermato tutto.

Come PD pensiamo che bisogna al più presto creare le condizioni per rimettere in moto questo settore, fondamentale per la Liguria e la nostra città.

L’attivazione di attente politiche sociali (conoscenza delle esigenze dei cittadini) guida alla cura del territorio che produrrà opportunità di lavoro, Politiche sociali e non assistenziali!

Sempre grazie a questa indagine della CGIL sappiamo che vi erano dei Progetti europei con finanziamenti per il nostro territorio, purtroppo nota dolente: solo 35 progetti su 1200 che si potevano fare, nell’ambito della Cultura e Turismo hanno visto la luce. Solo il 4,6% delle risorse è stato speso, ovvero 16mln su 370mln, non molti davvero se si pensa alle potenzialità del territorio.

E’ quindi fondamentale rilanciare il turismo nel Tigullio.

E questo dovrà avvenire con la promozione e lo sviluppo del territorio; con iniziative territoriali volte a superare l’isolamento e a prevenire marginalità economiche e sociali; con l’implementazione delle infrastrutture digitali; con la promozione del turismo sportivo outdoor, che faccia da polo attrattivo per 12 mesi all’anno.

Nel frattempo riteniamo che bisognerà intervenire per aiutare tutte e tutti coloro che in questo momento sono in difficoltà economica, a partire da affitti per locazione abitativa e non, anche per chi ha redditi fino a 30.000 euro, ma a causa del covid-19 non percepisce più stipendio.

Ed invitiamo il Comune di Rapallo e la Regione a muoversi per rilanciare l’offerta di lavoro sul territorio avanzando nuovi progetti .

