Rapallo: “Gli spettacoli culturali non sono spesa, ma guadagno”

Riceviamo e pubblichiamo

Ci allacciamo alle considerazioni apparse nei giorni scorsi su Levante News da parte del Maestro Roberto Servile e dal dott. Marco Delpino.

Anche se si sperava che un dramma globale come la pandemia del covid-19 non potesse, non dovesse essere strumentalizzato, c’era da aspettarsi il ritorno, riveduto e corretto, dei concetti che portarono all’infausta dichiarazione, non si sa se meno lungimirante o decisamente priva di fondamento, di un noto ex ministro dell’economia e delle finanze, ossia che con la cultura non si mangia.

E, dunque, se e dove debbono essere eseguiti tagli ai bilanci delle Amministrazioni pubbliche più miopi, proprio la cultura è la vittima preferita.

Ed invece, a nostro avviso, il sostegno alle attività di cultura e spettacolo dal vivo deve essere mantenuto ed anzi rafforzato nel duplice intento di offrire alla popolazione, che sta appena uscendo da un periodo di confinamento forzato, la possibilità di un ristoro intellettuale e psicologico, molto più necessario che in un periodo “normale” e, contemporaneamente, consolidare efficacemente il recupero di una piena capacità di attrattività turistica da parte di una città che, come Rapallo, di turismo, indotto compreso, come noto, in grandissima parte vive.

D’altra parte, è talmente assodato che cultura e spettacolo–turismo siano strettamente connessi e funzionali ad una moderna azione di marketing territoriale che stupisce e non poco debba essere ancora ribadito di fronte ai consigli di alcuni giornalisti secondo i quali l’Amministrazione comunale di Rapallo non dovrebbe finanziare alcuna manifestazione a carattere culturale e di spettacolo nell’estate 2020.

Non solo non siamo d’accordo con questa eventuale decisione, ma pensiamo, anzi che, con un colpo d’ala che solo nei momenti difficili (ricordiamo, ad esempio, il Dopoguerra) la Politica riesce ad avere, proprio oggi sarebbe necessario ed utile un sostegno corposo a quei Festival che, nel corso degli anni, sono cresciuti fino a diventare, sia per il consenso della critica, sia per il successo di pubblico, riconosciuti fiori all’occhiello, veicoli di una Rapallo attraente, internazionale, accogliente.

Last but not least cultura e spettacolo non sono, solamente ed esclusivamente, cibo per l’anima ed insieme indispensabili momenti di crescita collettiva, ma anche volano indispensabile per il sostegno all’occupazione, particolarmente colpita in epoca di coronavirus, dei lavoratori coinvolti (dal facchino al musicista), contribuendo da un lato alla tenuta del tessuto sociale, dall’altro alla ripresa di un turismo culturale, determinante per il rilancio di una nuova Rapallo in cui l’utilità socio-economica marci di pari passo con la valorizzazione dei momenti culturali e di spettacolo, nell’ottica del potenziamento di un modello di sviluppo al passo coi tempi.

Investire in un evento culturale non è affatto una spesa, come ancora troppi, sbagliando, pensano, ma, all’opposto, un guadagno consistente, grazie ai positivi effetti che esso genera nel tessuto economico e nelle filiere locali.

È bene non dimenticarlo, né sottovalutarlo.

Cristina König, Luciana Sudano, Bruno Guardamagna – Associazione Culturale Valle Christi

M. Alessandro Magnasco, Amusa – Sinibaldo Nicolini, EuroArt – M. Roberto Servile