Rapallo: balneazione e covid, operazione spiagge sicure

Lunedì, a Rapallo, si procederà alla pulizia straordinaria della spiaggia di San Michele. Intanto il consigliere incaricato Fabio Proietto sta mettendo a punto il programma che riguarda l’accesso, la sorveglianza e la pulizia delle spiagge pubbliche. Una convenzione affida il compito alla Guardia costiera ausiliaria che dovrebbe iniziare venerdì 26 giugno.

“Una scelta non casuale – spiega il sindaco Carlo Bagnasco – poiché gli addetti hanno specifiche competenze in materia. Vogliamo garantire la balneabilità in condizioni di sicurezza anche per quanto riguarda il covid. Ogni bagnante deve deve sentirsi sicuro e le nostre scelte vogliono garantirgli la massima tranquillità, affinché possa godersi appieno la vacanza a Rapallo.