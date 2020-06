Politica: vertice del centro destra in vista delle regionali

Vertice, al Bristol, dei coordinatori delle varie liste del centrodestra che sosterranno Toti alle prossime elezioni regionali. Presenti gli onorevoli Manuela Gagliardi per la lista “Cambiamo” di Toti” ed Edoardo Rixi per la Lega; il sindaco di Rapallo e vicesindaco della Città metropolitana Carlo Bagnasco coordinatore ligure di “Forza Italia”; Massimiano Iacobucci per “Fratelli d’Italia”, Andrea Costa per “Liguria Popolare. Presenti Giovanni Toti e il sindaco di Genova e della Città metropolitana Marco Bucci.

Tema centrale della riunione le elezioni regionali e gli argomenti della campagna elettorale, a partire dalla situazione autostrade.

Commenta Carlo Bagnasco: “Insieme all’intera coalizione di centro destra ho partecipato alla conferenza ‘Ripartiamo insieme’. Tema centrale del dibattito è stato senza dubbio quello riguardante le infrastrutture e i trasporti, mai così determinante per la nostra Regione in un periodo come questo caratterizzato da gravi incertezze. Infrastrutture e reti efficienti infatti costituiscono il presupposto primario per un territorio forte e dinamico”.