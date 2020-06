Lettere/ “Camogli, quando i nonni i buchi li tappavano”

Da Bruno Gazzale riceviamo e pubblichiamo

Camogli. Quando i nostri Nonni pensavano di tappare i buchi!

La foto del 1903 ritrae la zona del teatro di Camogli. Sulla sinistra la cisterna dell’acqua per rifornire le locomotive a vapore e il magazzino dello scalo merci tuttora esistenti e vincolati. Nel primo edificio a sinistra (oggi via Rosselli) un’ala a tre piani poi abbattuta. Mancano: l’edificio dell’Istituto Nautico; gli immobili che ospitarono il retificio Giudice; il palazzo centrale di via Rosselli; il monumento ai caduti; via Bettolo. Soprattutto il secondo binario della linea ferroviaria.