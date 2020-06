Un giovane esemplare di capriolo, o forse di cervo, è stato trovato morto a Leivi in località San Terenziano. Sono state avvertite le autorità per la rimozione e per valutare le cause della morte; tra le ipotesi una caduta, le piogge che hanno causato improvvisamente l’alzamento del livello dell’acqua nel torrente, vittima di bracconieri.