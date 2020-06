Le ricette di Renzo Bagnasco: zucchini ripieni e canestrelli per Sant’Antonio

Da: Renzo Bagnasco – La vera cuciniera genovese … oggi. Panesi Editore

Ricetta

Zucchini ripieni

Ingredienti: 12 zucchini con fiore lunghi 10 cm, 20 gr di grana, 4 uova, 10 gr di funghi secchi, aglio, prezzemolo, burro, 1,1/2 kg di salciccia, 2 cipollotti, noce moscata, avanzi di bollito o arrosto, 2 molliche di pane, 1/2 bicchiere di latte, 1 dl di olio evo, pane grattugiato, sale e pepe.

Esecuzione: cuocere in acqua salata per 10’ gli zucchini tagliati a metà per il lungo. Colarli, lasciarli freddare e, con uno scavino, svuotarli e passare il ricavato al burro, assieme al battuto di cipollotti. Preparare il ripieno con uova, grana, mollica di pane ammollata nel latte, sale, pepe, funghi rinvenuti, tritati e passati in olio e prezzemolo, salciccia spezzettata o salsiccia rosolata con i cipollotti rosolata e insaporita con noce moscata o, ancora, gli avanzi di carne egualmente trattata. Al tutto unire quanto scavato dagli zucchini. Una volta ottenuto in impasto compatto, riempire gli zucchini e disporli in una teglia unta, spolverarli con il pane grattugiato e un giro l’olio a filo. Infornare a calore moderato.

Una alternativa è friggerli. Questo menù con, alla fine i canestrelli qui descritti e preceduto da trenette integrali (avantaggiate, cioè “pasta di qualità media”) formavano il menù della festività di oggi, Sant’Antonio. Lo strano nome “avantaggiate” voleva indicare per il cliente un “vantaggio” perché, essendo la farina con la quale venivano confezionate frammista alla crusca, costava meno della farina classica.

Ricetta

Canestrelli

Ingredienti: 500 gr di farina, 200 gr di zucchero, 2 uova, 300 gr di burro, Marsala secco e zucchero a velo.

Esecuzione: impastare la farina con il burro ammorbidito, lo zucchero e i tuorli; stenderlo con il matterello in sfoglia da 5/7 mm di spessore. Con l’apposito attrezzo tranciare i canestrelli rimpastando gli sfridi. Adagiarli su di una placca da forno con sul fondo un foglio di carta omonima. Volendoli lucidi, spennellarli con l’albume, infornarli a caldo e, a calore medio, cuocerli per 30/40’.

Compaiono per la prima volta sulla tavola degli Estensi attorno al 1700, grazie ad un cuoco genovese attivo a quella corte. Famosi quelli di Torriglia o dell’Acqua Santa, sopra a Voltri.