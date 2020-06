Lavagna: le ordinanze sulla viabilità che fanno discutere

Novità sulla viabilità in via Nuova Italia. Per quanto riguarda via Nuova Italia se ne è discusso molto sui social e non proprio positivamente. Il tempo dirà se si tratta di una scelta indovinata o meno. La versione integrale è sul sito del Comune.

Ordinanza via Nuova Italia

Che dalle ore 08:00 del 12 giugno 2020 la disciplina della sosta in via Nuova Italia sia la seguente:

in fregio ai civici 4 e 36 siano adibiti 2 stalli di sosta riservati ai disabili

dal civico 1 al civico 17, dal civico 33 al civico 65, dal civico 77 al civico 95 e dal civico 110 al civico 136 gli stalli di sosta per autoveicoli siano soggetti al pagamento con le modalità temporali e le tariffe stabilite dalla Delibera di Giunta n. 72 del 29/05/2020;

dal civico 6 al civico 34, dal civico 38 al civico 54, dal civico 97 fino all’intersezione con via Cavour e dal civico 144 fino all’intersezione con via Montebello gli stalli di sosta siano riservati a motocicli e ciclomotori;

dal civico 23 al civico 31, dal civico 69 al civico 77 e dal civico 150 al civico158 la sosta sia riservata ai soli veicoli merci per operazioni di carico e scarico per un periodo massimo di 30 minuti;

dal civico 140 al civico 144 la sosta sia riservata ai veicoli in uso a Poste Italiane;

dal civico 56 fino all’intersezione con via XX Settembre sia vietata la fermata a tutti i veicoli.

*****

Ordinanza via Milite Ignoto

1 che dalle ore 18:00 del 12 giugno 2020 la circolazione in via Milite Ignoto sia disciplinata a senso unico di marcia con direzione levante-ponente con Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

l’eccezione del tratto terminale dalla stessa, dal civico 3 al civico 7, che rimane disciplinato a senso unico alternato;

2.- I veicoli provenienti dalle aree private site a ponente del civico 7 avranno l’obbligo di svoltare a destra in via San Leonardo;

3.-I veicoli provenienti da via della Rocchetta, all’intersezione con via Milite Ignoto avranno l’obbligo di svoltare a destra;

4.-L’accesso a via Milite Ignoto sarà consentita ai soli veicoli diretti alle proprietà laterali idonee alla sosta;

5.-La sosta sia vietata ambo i lati in tutta la via.

6. I veicoli trovati in sosta, in inottemperanza di quanto sopra disposto, saranno rimossi dagli Organi competenti.