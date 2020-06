Framura: il sindaco ordina di uccidere i cinghiali

di Guido Ghersi

A Framura, il sindaco Andrea Da Passano in un’ordinanza emessa in questi giorni ha imposto agli agenti del Nucleo di Vigilanza Faunistica ed Ambientale della Regione Liguria, di “rimuovere gli esemplari di ungulati adusi a frequentare le aree urbane in cerca di cibo, con i metodi ritenuti più efficaci e risolutivi, garantendo l’incolumità delle persone e la integrità delle cose e, procedendo, ove necessario, all immediato abbattimento degli esemplari problematici”.

Diktat anche agli abitanti con il divieto di dare da mangiare ai cinghiali che continuano a distruggere i campi coltivati e si avvicinano alle abitazioni.