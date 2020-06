Cogorno: “Autostrade metta a disposizione una eliambulanza”

Dall’ufficio stampa del Comune di Cogorno riceviamo e pubblichiamo

Il trasporto in emergenza dei malati dell’Asl4 Chiavarese verso gli ospedali del capoluogo genovese, è un’argomento di estrema importanza. Preoccupato dei continui disagi sulle autostrade del nostro comprensorio, il consigliere comunale di Cogorno con delega alla Sanità, Luca Torrente dopo aver scritto una lettera aperta, invita tutte le amministrazioni e i consiglieri comunali del Tigullio a una rapida soluzione.

“In questo momento, sono preoccupato della giusta dignità che tutti i cittadini del nostro comprensorio meritano – spiega il consigliere comunale di Cogorno -. La situazione della nostra autostrada preoccupa tutto il Tigullio, per il turismo e le industrie, ma deve anche preoccupare il ritardo che questa situazione porta in caso di emergenza sanitaria. Con un autostrada ad un’unica corsia, praticamente da Lavagna a Genova, si rende inerme un’ambulanza che in caso di codice rosso si trova a non far altro che rimanere in coda nonostante l’utilizzo dei dispositivi acustici e visivi, vista l’impossibilità di fare qualsiasi manovra. Ancora peggio in caso di incidente con un’ambulanza bloccata”.

Torrente ribadisce la sua preoccupazione soprattutto in casi limite:

“Non vorrei che un giorno per colpa di questa situazione un malato in una condizione di tempo dipendente non possa arrivare il più velocemente possibile in sala operatoria… per poi trovarci a piangere una vittima che poteva salvarsi”.

Per tutti questi motivi, Torrente scrive: “Tuteliamo insieme a gran forza la sicurezza dei nostri cittadini, io penso che la società Autostrade dovrebbe mettere a disposizione un elicottero attrezzato ad “Eliambulanza” in zona in Elisuperfice al fine di garantire, in caso di necessità, un intervento rapido per tutto il Pronto Soccorso di Lavagna e per tutti i cittadini dell’Asl4″.