Chiavari: spaccia eroina, 52enne in mantette

Nel primo pomeriggio di ieri, a Chiavari, i Carabinieri dell’Operativo, durante un normale servizio anti-droga, sorprendevano uno sconosciuto, mentre cedeva dello stupefacente, poi risultato essere “eroina”, in cambio di una banconota da 50 euro, ad un 48 enne di Lavagna.

Fermati, il pusher, identificato in V.C. 52 enne gravato da pregiudizi di polizia, abitante in quella cittadina. Perquisita anche l’abitazione, gli operanti, rinvenivano una modica quantità della stessa sostanza e un bilancino di precisione, il tutto sequestrato. Pertanto è stato arrestato per “spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”; in mattinata sarà processato con rito direttissimo. L’acquirente, sarà segnalato all’U.T.G., quale assuntore.